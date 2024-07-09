«Таких дорог нет нигде в Беларуси» 9.07.2024, 11:10

Крик души белоруса.

Читатель сайта Charter97.org поделился фото дороги, которая ведет в агрогородок Горяны в Полоцком районе.

«Хочется надеяться, что российских гостей на недавнем «Форуме регионов» возили по ней.

На фоне проблем в коммунальной сфере в Беларуси, Витебская область отличается особенно ужасной ситуацией. Таких дорог нет нигде в Беларуси, переполненные свалки, затопленные районы и подвалы в многоэтажках. Сосульки зимой убивают и калечат людей», — пишет наш читатель.

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