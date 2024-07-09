«Таких дорог нет нигде в Беларуси»
- 9.07.2024, 11:10
Крик души белоруса.
Читатель сайта Charter97.org поделился фото дороги, которая ведет в агрогородок Горяны в Полоцком районе.
«Хочется надеяться, что российских гостей на недавнем «Форуме регионов» возили по ней.
На фоне проблем в коммунальной сфере в Беларуси, Витебская область отличается особенно ужасной ситуацией. Таких дорог нет нигде в Беларуси, переполненные свалки, затопленные районы и подвалы в многоэтажках. Сосульки зимой убивают и калечат людей», — пишет наш читатель.