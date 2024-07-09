Белорусам разрешили платить алименты жильем 2 9.07.2024, 16:25

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Принят новый закон.

В Беларуси внесли поправки в законы по регулированию брачных и семейных отношений. В частности, с 1 января 2025 года белорусы смогут оплачивать алименты собственными квадратными метрами.

Согласно закону, со следующего года один из родителей, который платит алименты, может передать жилое помещение (доли в праве собственности на него) в собственность ребенка, если на это согласны отец и мать.

Как писал сайт Charter97.org, Лукашенко 8 июля подписал закон, обязывающий белорусов информировать государственные органы о регистрации актов гражданского состояния в отношении себя и своих несовершеннолетних детей в иностранных государствах.

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