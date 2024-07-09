В России скончался один из чиновников минобороны 1 9.07.2024, 16:42

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Генерал тесно сотрудничал с Тимуром Ивановым и был вовлечен в «воровство» значительных сумм.

Сегодня утром, 9 июля, российские издания со ссылкой на главу муниципалитета Шамильского района Дагестана Магомеда Гасанова, сообщили о смерти 61-летнего генерала Магомеда Хандаева, руководителя Управления государственной экспертизы МО РФ.

По информации, размещенной на сайте минобороны, Магомед Хандаев родился 14 мая 1963 года. Окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище, а также высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба вооруженных сил РФ, Российскую академию государственной службы при президенте РФ, Дагестанский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Согласно его служебному списку, он работал в составе Минобороны непосредственно по вопросам строительства, пишет «Стопкор».

Хандаев был назначен на должность начальника Управления государственной экспертизы год назад, в июне 2023 года. Ему присвоены звания заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства РФ, заслуженного строителя Республики Бурятия, кандидата экономических наук.

В Сети говорят, что смерть Хандаева – не случайность, а если и случайность, то очень своевременная. Сообщается, что он тесно сотрудничал с Тимуром Ивановым, был вовлечен в «воровство» значительных сумм при строительстве сооружений для Каспийской флотилии и мог рассказать следствию много интересного.

После смены руководства в Минобороны России началась волна кадровых чисток, сопровождавшихся громкими задержаниями. Так, с апреля в СИЗО оказались бывший заместитель главы минобороны Тимур Иванов, главный кадровик военного ведомства Юрий Кузнецов, бывший командующий 58-й армией Иван Попов. Под стражей также оказались другие сотрудники Минобороны.

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