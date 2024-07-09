ГАИ объявила рейды по всей Минской области
- 9.07.2024, 16:48
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Патрули направят к заправкам и не только.
В ГАИ объявили, что с 9 по 11 июля, в будни, на всех дорогах Минской области проведут профилактическую акцию. Экипажи Госавтоинспекции пошлют к АЗС и не только, пишет telegraf.news.
Там уточнили, что в первую очередь будут искать пьяных за рулём, хотя акцию назвали «Трезвый водитель».
«Патрулирование нарядов милиции приближено к местам объектов торговли спиртными напитками, увеселительных заведений, АЗС и других, особенно работающих в круглосуточном режиме. Рейдовые мероприятия пройдут по всей территории области, в рамках которых будет осуществляться контроль за физическим состоянием водителей транспортных средств», — пообещали в ГАИ.