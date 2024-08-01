Ханию могли ликвидировать в Катаре — почему его убили в Иране? 1.08.2024, 11:00

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Исмаил Хания

Есть несколько причин такого решения.

Ночью с 30 на 31 июля в Тегеране ударом ракеты был уничтожен глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания. Его ликвидацию зарубежные СМИ приписывают Израилю. Израиль официально не комментирует это событие.

По первым данным, ракету, вероятно выпустили с территории Ирана. Израильские СМИ отмечают, что существовали возможности уничтожить Ханию и на территории Катара или Турции. Есть несколько причин, почему было решено ликвидировать его прямо в сердце Тегерана, в гостевой резиденции КСИР, в момент, когда Хания прибыл на инаугурацию нового президента Ирана, пишут «Детали».

Исмаил Хания постоянно живет в Дохе, столице Катара. В последние месяцы он посещал Каир и Стамбул, где встречался с президентом Турции. Причины, почему Израиль не ликвидировал его на территории этих стран, очевидны.

Турция является членом НАТО, так что удар по ее территории был исключен — даже если не принимать во внимание риторических угроз Реджепа Тайипа Эрдогана вторгнуться в Израиль.

Катар и Египет являются посредниками в непрямых переговорах с ХАМАСом. Кроме того, от Египта в значительной степени зависит пресечение контрабанды оружия ХАМАСу через Филадельфийский коридор. С Египтом у Израиля подписан мирный договор, обе страны совместно борются с контрабандой и через египетско-израильскую границу. Что касается Катара, Израиль, как пишет ynet, пообещал руководству этой страны не уничтожать лидеров ХАМАСа на его территории.

Выбор Тегерана в этом плане несет двойной посыл, отмечает военный корреспондент Walla Амир Бохбот. С одной стороны – это напоминание всему миру, что Иран – страна, которая финансирует терроризм и дает убежище террористам.

С другой стороны, это сигнал Тегерану: если он продолжить принимать у себя террористов и атаковать Израиль напрямую, как в апреле, — он заплатит высокую цену.

Это также напоминание Ирану о том, насколько глубоко проникла туда израильская разведка.

«Похоже что Иран был опьянен силой после атаки дронов и беспилотников в апреле прошлого года», — отмечает израильский журналист Итамар Эйхнер.

Уходящий в отставку министр разведки Ирана Исмаил Хатиб даже заявил на прошлой неделе, за шесть дней до убийства Хании, что за время его пребывания в должности ему якобы удалось уничтожить сеть агентов «Моссада» в Иране. Хатиб назвал это своим «величайшим достижением». Теперь это заявление стало поводом для жестоких насмешек со стороны противников иранского режима.

Анализ данных из Ирана показывает, что ракета, уничтожившая главу политбюро ХАМАСа Исмаила Ханию, была выпущена вовсе не с территории третьего государства, как утверждают иранские власти. Она также не была выпущена с самолета или беспилотника. Ее выпустили с территории Ирана, сообщает новостная служба 12-го телеканала.

Вместе с Ханией погиб его телохранитель. Оба они находились на территории официальной гостевой резиденции КСИР в квартале Шамаран на севере иранской столицы.

В момент удара в том же здании на другом этаже находился генсек группировки «Исламский джихад» Зияд ан-Нахала. Судя по всему, он не был целью атаки, поэтому не пострадал.

МИД Ирана заявил, что Тегеран имеет право ответить на «агрессивное нарушение» его суверенитета, и добавил, что Иран считает, что США также несут ответственность за убийство Хании — из-за поддержки Израиля.

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