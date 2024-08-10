В США раскрыли подробности уничтожения колонны российской техники в Курской области 2 10.08.2024, 10:11

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Ключевые выводы.

Украинские военные уничтожили колонну российской военной техники вблизи поселка Октябрьское в Курской области, в результате чего погибли военные агрессора.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские военные поразили колонну российской военной техники к востоку от Рыльска возле поселка Октябрьское Курской области. На обнародованных 9 августа геолокационных снимках видны последствия удара и уничтоженные российские грузовики вдоль трассы 38К-017.

По данным российских и украинских источников, колонна вмещала 14 крытых грузовиков «Урал» и КАМАЗ, перевозивших российские резервы, предназначенные для усиления российских войск в Курской области. В ISW отметили, что в результате атаки, вероятно, погибли несколько российских военнослужащих, которые ехали в этих грузовиках.

«Российские источники предположили, что колонна могла перевозить личный состав 44-го армейского корпуса Северной группировки российских войск (Ленинградский военный округ) или бригады «Пятнашка», - говорится в отчете Института изучения войны.

Российские военные блогеры выдвинули предположение о том, какую систему вооружений могли использовать украинские военные для нанесения этого удара. Однако в ISW не готовы комментировать, какую именно систему могла использовать украинская армия для атаки.

Ключевые выводы:

В отчете отмечается, что 9 августа российские источники заявили о продвижении украинских войск далее на восток в Курской области. В то же время, аналитики не подтвердили продвижение так далеко на север или запад, как утверждали российские источники 8 августа.

Российское военное командование, похоже, возлагает надежды на подразделения, развернутые в районе международной границы, а также на легкодоступные силы в тылу. В отчете ISW отмечается, что большинство из этих подразделений укомплектованы солдатами срочной службы и нерегулярными формированиями, чтобы противостоять «украинскому вторжению» в Курскую область.

В отчете предполагается, что вышеупомянутые подразделения первыми отреагируют, даже если российское военное командование решит перебросить дополнительные, более опытные подразделения из других частей театра боевых действий.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что российское военное командование может сопротивляться оперативному давлению по передислокации сил с других оперативных направлений для срыва «украинского вторжения». Это связано с риском срыва наступательных операций армии РФ на востоке Украины.

В отчете ISW предполагают, что военное командование, вероятно, перебрасывает в Курскую область более опытные и лучше обеспеченные фронтовые подразделения из восточной или южной Украины. Однако для прибытия этих подразделений в Курскую область, понадобится дополнительное время.

В Институте напомнили, что украинские войска нанесли удары по российскому военному аэродрому в Липецкой области и другим российским военным объектам в оккупированном Крыму и Донецкой области 9 августа.

Аналитики ISW подтвердили продвижение российских войск вблизи Часового Яра, Торецка и Покровска в Донецкой области.

В отчете также отмечается, что Минобороны России продолжает утверждать, что предоставляет достаточную медицинскую помощь российским военнослужащим.

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