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В ВСУ объяснили, как бои в Курской области изменили ситуацию на фронте в Украине

  • 10.08.2024, 22:29
  • 1,192
В ВСУ объяснили, как бои в Курской области изменили ситуацию на фронте в Украине

Боевые действия ослабли на одном из направлений.

Боевые действия в Курской области России ослабили российских захватчиков на Покровском направлении Донецкой области. Об этом сообщил офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Украинский защитник отметил:

«Хочу подчеркнуть, что не только сегодня, а это уже наблюдается 3-4 дня, именно на Кураховском и Покровском направлении, где держит оборону наша бригада и в составе тактической группы «Красногоровка», непосредственно сама интенсивность и количество попыток штурма со стороны противника уменьшилось».

Цехоцкий подчеркнул, что затишья на фронте нет и оккупанты продолжают интенсивно обстреливать позиции ВСУ и населенные пункты из артиллерии:

«За сутки получается где-то более 250 обстрелов по нашим позициям со стороны противника. Это не считая сбросов с дронов - также не менее 150 круглосуточно. Но при этом именно эти «мясные» пехотные штурмы или попытки уменьшились, мы это чувствуем. При этом без работы не сидим, мы буквально выискиваем их по посадкам, по разрушенным зданиям и отправляем «на концерт к Кобзону».

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