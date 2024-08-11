В Украине назвали главную цель наступления в Курской области 6 11.08.2024, 14:43

15,112

В нем участвуют тысячи военных.

Украинское наступление в Курской области преследует цели растянуть российскую армию и дестабилизировать обстановку в России.

Об этом рассказал высокопоставленный украинский чиновник в сфере безопасности, пишет «Немецкая волна» со ссылкой на AFP.

По его словам, в операции участвуют тысячи украинских военных.

«Мы ведем наступление. Цель — растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку она не в состоянии защитить свою собственную границу», — отметил чиновник.

Он заверил, что Украина будет соблюдать международное право в ходе на наступления в Курской области.

При этом, по словам чиновника, замедлить наступление российских войск на востоке Украины пока не удалось.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com