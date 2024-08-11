В Украине назвали главную цель наступления в Курской области

В Украине назвали главную цель наступления в Курской области6
- 11.08.2024, 14:43
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В нем участвуют тысячи военных.
Украинское наступление в Курской области преследует цели растянуть российскую армию и дестабилизировать обстановку в России.
Об этом рассказал высокопоставленный украинский чиновник в сфере безопасности, пишет «Немецкая волна» со ссылкой на AFP.
По его словам, в операции участвуют тысячи украинских военных.
«Мы ведем наступление. Цель — растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку она не в состоянии защитить свою собственную границу», — отметил чиновник.
Он заверил, что Украина будет соблюдать международное право в ходе на наступления в Курской области.
При этом, по словам чиновника, замедлить наступление российских войск на востоке Украины пока не удалось.