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В Украине назвали главную цель наступления в Курской области

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  • 11.08.2024, 14:43
  • 15,112
В Украине назвали главную цель наступления в Курской области

В нем участвуют тысячи военных.

Украинское наступление в Курской области преследует цели растянуть российскую армию и дестабилизировать обстановку в России.

Об этом рассказал высокопоставленный украинский чиновник в сфере безопасности, пишет «Немецкая волна» со ссылкой на AFP.

По его словам, в операции участвуют тысячи украинских военных.

«Мы ведем наступление. Цель — растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку она не в состоянии защитить свою собственную границу», — отметил чиновник.

Он заверил, что Украина будет соблюдать международное право в ходе на наступления в Курской области.

При этом, по словам чиновника, замедлить наступление российских войск на востоке Украины пока не удалось.

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