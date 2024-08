Селин Дион запретила Дональду Трампу использовать свои песни 10 11.08.2024, 19:52

2,704

Саундтрек из «Титаника» прозвучал на предвыборном митинге Трампа.

Канадская певица Селин Дион обвинила кандидата в президенты США Дональда Трампа в незаконном использовании песни My Heart Will Go On в ее исполнении.

Саундтрек из «Титаника» прозвучал на предвыборном митинге Трампа в штате Монтана, при этом транслировался видеоклип к песне. Как написала Дион в X, с ней никто не согласовывал использование ее музыки.

Певица подчеркнула, что не одобряет подобного, а также поиронизировала над политиком, который выбрал песню, ассоциирующуюся с тонущим «Титаником».

«Серьезно, именно эта песня?», — написала Селин Дион.

