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Селин Дион запретила Дональду Трампу использовать свои песни

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  • 11.08.2024, 19:52
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Селин Дион запретила Дональду Трампу использовать свои песни

Саундтрек из «Титаника» прозвучал на предвыборном митинге Трампа.

Канадская певица Селин Дион обвинила кандидата в президенты США Дональда Трампа в незаконном использовании песни My Heart Will Go On в ее исполнении.

Саундтрек из «Титаника» прозвучал на предвыборном митинге Трампа в штате Монтана, при этом транслировался видеоклип к песне. Как написала Дион в X, с ней никто не согласовывал использование ее музыки.

Певица подчеркнула, что не одобряет подобного, а также поиронизировала над политиком, который выбрал песню, ассоциирующуюся с тонущим «Титаником».

«Серьезно, именно эта песня?», — написала Селин Дион.

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