Теперь позиция России совершенно отчаянная 1 Андрей Зубов

16.05.2025, 12:44

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Андрей Зубов

Безумное решение вряд ли сулит Путину спокойную и безоблачную старость.

Несмотря на все уговоры и Трампа, и европейских лидеров, и бразильского президента Луиса Лулы да Силвы, и, почти наверняка, стоящего за ним Си Цзиньпина, и гостеприимца Реджепа Эрдогана, Путин не поехал в Стамбул на прямые переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Более того, через Дмитрия Пескова Кремль сообщил, что было совещание Путина со всем реальным руководством России — Бортниковым, Нарышкиным, Золотовым, Лавровым, Денисом Мантуровым, Андреем Белоусовым, генералом Герасимовым. Понятно, что Песков не информирует мир о фактах, а создает идеологическую завесу.

Сообщение urbi et orbi о совещании в Кремле, как и приезд в Стамбул третьеразрядных, ничего не значащих кремлевских чиновников — послание миру, от Трампа до председателя Си — Москва не пойдет на мир, она оценила свои силы и намерена продолжать войну.

Как и накануне 24 февраля 2022 года, 14 мая принято «коллективное решение руководства» и, соответственно, объявлена коллективная ответственность за продолжение войны.

По некоторым признакам ясно, что решение это далось нелегко. Скорее всего окружение Путина, по крайней мере часть его, пыталось уговорить диктатора пойти на мирные переговоры и согласиться на предложения всего (за вычетом Северной Кореи) мирового сообщества. Отсюда и колебания, и молчание, и «интрига» Стамбульской встречи, по словам Сергея Лаврова. Но Путина переубедить не удалось.

Теперь позиция России совершенно отчаянная — истощение народного хозяйства, крайняя усталость от войны в обществе, абсолютная бесперспективность военных операций, консолидированный против агрессора-России внешний мир, униженные Путиным главные его потенциальные союзники — Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Реджеп Эрдоган, 80-летний Лула да Силва, решившийся на трудную для него остановку в Москве по пути из Пекина. Действительно, была тема для совещания в Кремле на таком уровне.

Безумное решение тирана, в тот момент, когда весь мир предлагал России удобный выход из войны без потери лица, вряд ли сулит Путину спокойную и безоблачную старость.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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