Баскетболистка сборной США установила исторический рекорд на Олимпийских играх
- 11.08.2024, 22:41
42-летняя Даяна Таурази взяла шестое золото ОИ.
Женская сборная США по баскетболу выиграла Олимпиаду-2024, обыграв в финале команду Франции (67:66).
В составе американской команды сыграла 42-летняя Даяна Таурази, для которой это золото стало шестым в карьере на Олимпийских играх. Спортсменка стала самой титулованной баскетболисткой в истории Олимпийских игр.
Ранее Таурази становилась чемпионкой в Афинах-2004, Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2020.
Следует отметить, что пять раз олимпийской чемпионкой по баскетболу была еще одна американка Сью Берд.