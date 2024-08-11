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Баскетболистка сборной США установила исторический рекорд на Олимпийских играх

  • 11.08.2024, 22:41
Баскетболистка сборной США установила исторический рекорд на Олимпийских играх
Даяна Таурази

42-летняя Даяна Таурази взяла шестое золото ОИ.

Женская сборная США по баскетболу выиграла Олимпиаду-2024, обыграв в финале команду Франции (67:66).

В составе американской команды сыграла 42-летняя Даяна Таурази, для которой это золото стало шестым в карьере на Олимпийских играх. Спортсменка стала самой титулованной баскетболисткой в истории Олимпийских игр.

Ранее Таурази становилась чемпионкой в Афинах-2004, Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2020.

Следует отметить, что пять раз олимпийской чемпионкой по баскетболу была еще одна американка Сью Берд.

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