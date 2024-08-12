«Они решили сплавить Путина» 4 12.08.2024, 11:39

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В России уже созрел генеральский бунт.

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон выразил мнение, что конфликты между ФСБ и армией России достигли новой стадии, и в РФ уже созрел генеральский бунт.

Многие российские генералы, которых в последнее время массово задерживает Путин, выражают недовольство по поводу поведения своего «генералиссимуса». Вместо того чтобы продолжать наживаться на военных действиях, они оказываются за решеткой.

«Они решили сплавить Путина. Конечно же, Герасимов и ГРУ Генштаба РФ знали, что операция (в Курской области – ред.) будет, если даже я знал об этом. Шли конкретные приготовления. Это скрыть невозможно. Наши готовились не день и не два. В подготовке были задействованы тысячи людей, а это обязательно влечет за собой утечку. Герасимов и другие генералы намеренно не сказали Путину об операции», – заявил аналитик во время совместного стрима с Василием Головановым, запись которого можно посмотреть на YouTube-канале «Дмитрий Гордон».

По словам эксперта, аналогичные события происходили в 1937-39 годах в СССР, когда было арестовано большое количество советских генералов за тупость и неумение воевать, а также за страшнейшую коррупцию. В тот период Сталин руками НКВД совершил беспрецедентный удар по армии. Были ликвидированы три маршала Советского Союза: Блюхер, Егоров и Тухачевский, а вместе с ними расстреляли остальное руководство Красной армии, зачистив всю вертикаль.

Также Гордон высказал уверенность в том, что российские генералы, которые вошли в контакт с западными спецслужбами, сольют Курскую область и, возможно, еще какие-то территории РФ.

«Путин окунется в помои, потеряет рейтинг, и в России начнутся протестные движения. Под шумок наши начнут бить западным вооружением по аэродромам и всему остальному. И Путину кирдык. Таким образом, мой прогноз об окончании войны в этом году становится все более явственным, ощутимым и понятным», – сказал журналист.

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