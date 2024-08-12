Звезда «Реала» отказался ехать в Саудовскую Аравию за €1 млрд
- 12.08.2024, 21:38
Винисиус Жуниор отверг предложение клуба «Аль-Ахли».
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отверг предложение перейти в клуб из Саудовской Аравии и стать лицом местной лиги в преддверии чемпионата мира 2034 года. Об этом пишет The Athletic.
К представителям 24-летнего игрока обратились представители Суверенного фонда Саудовской Аравии, но получили отказ.
В контракте бразильца с «Реалом» прописан выкуп за €1 млрд. По данным Marca, почти столько же саудовцы предлагали Винисиусу за пятилетний контракт с «Аль-Ахли» из Джидды.
Саудовская Аравия будет официально названа хозяйкой ЧМ-2034 на конгрессе ФИФА 11 декабря.
Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.
В прошлом сезоне бразилец забил 24 гола в 39 матчах, выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании.