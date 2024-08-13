Екатеринбург в огне: в российском городе раздалась серия взрывов 4 13.08.2024, 8:00

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Дым и зарево было видно издалека.

В ночь на вторник, 13 августа, россияне пожаловались на громкий взрыв в городе Екатеринбург в Свердловской области страны-агрессора. После него начался сильный пожар, передает «Обозреватель».

Дым и зарево было видно из разных районов города. Об этом пишут российские каналы в Telegram.

Взрыв якобы прогремел в районе ТРЦ «Мега» на улице Металлургов.

«Свидетели рассказали, что неподалёку от улицы Металлургов в Екатеринбурге был слышен громкий взрыв, после этого местные увидели языки пламени. Зарево от пожара и дым видны за несколько километров», – сказано в сообщении одного из российских ресурсов в соцсети.

На место отправились сотрудники МЧС страны-агрессора. Позже в российском ведомстве сообщили, что якобы горит коллективный сад на площади 250 кв.м.

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