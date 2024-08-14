«Путин в шоковом состоянии» 9 14.08.2024, 11:57

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В Кремле на знают, какие команды отдавать для удержания Курска.

У российского диктатора Владимира Путина небольшой инструментарий для ответа на операцию в Курской области. Путин находится в состоянии шока и не знает, какие команды отдавать.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов просто провалил эту ситуацию и показал, что он не может адекватно оценивать обстановку. Герасимов докладывал Путину, что все хорошо и все под контролем, хотя это было на самом деле не так.

Об этом сказал военный эксперт Михаил Самусь, директор New Geopolitics Research Network и эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения, в эфире «Эспрессо».

«Инструментарий у Путина небольшой, то есть все видели, в каком он состоянии находится, он реально в шоковом состоянии, он не знает, какие команды отдавать, потому что Герасимов, начальник генштаба, просто провалил эту ситуацию. Просто продемонстрировал, что он не может реально адекватно оценивать обстановку и докладывал Путину, что все хорошо, все под контролем и даже последний его доклад в первые дни начала Курской операции, он докладывал, что перешло всего-навсего тысяча украинских военнослужащих, 700 убито, остается остатки, которые бегают по лесам и так далее», - отметил Самусь.

Он напомнил, что нынешние доклады Герасимова Путину о ситуации на Курщине очень похожи на то, как докладывалось Путину в феврале-марте 2022-го года перед катастрофой, когда российские оккупанты начали бежать из Киевской, Черниговской и Сумской областей.

На основе различных данных Самусь предположил, что российский диктатор Путин мог поручить контроль над ситуацией в Курской области людям из своего ближайшего окружения.

«Дюмин и Золотов - это ближайшие люди к Путину и была информация, что якобы Путин поручил Дюмину и Золотову координировать как раз контртеррористическую операцию. Разная информация поступает, сейчас они вроде бы опровергают, что Дюмину и Золотову поручили координировать эту контртеррористическую операцию, но фактически сейчас Путин не знает, что делать, то есть Герасимову дана команда продолжать наступление на Донбассе, возможно, Дюмину, Золотову будет поручено координировать контртеррористическую операцию в Курской области, но что делать дальше, если не хватает резервов, он не может даже одну дивизию снять с Донбасса, чтобы как-то нейтрализовать угрозу продвижения украинских сил в Курской области», - отметил эксперт.

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