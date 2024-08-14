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Взрывы на российской авиабазе «Саваслейка»: спутники NASA зафиксировали мощный пожар

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  • 14.08.2024, 12:08
  • 5,732
Взрывы на российской авиабазе «Саваслейка»: спутники NASA зафиксировали мощный пожар

Кадры из космоса.

В Нижегородской области (РФ) на авиабазе «Саваслейка» ночью раздавались взрывы. Спутники зафиксировали на территории аэродрома возгорание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые группы.

Как стало известно ранее, ночью в РФ заявили о воздушных атаках с применением беспилотников и о работе ПВО в Нижегородском регионе.

Известно, что спутники NASA зафиксировали пожар на территории российской авиабазы «Саваслейка» в 3:30 утра. По предварительной информации, горят склады горюче-смазочных материалов.

Согласно свидетельствам очевидцев, по базе было совершено около 10 «прилетов». По предварительной информации, на данной авиабазе могут базироваться носители ракет «Кинжал» самолеты МиГ-31К.

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