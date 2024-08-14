БПЛА падали на стоянку самолетов: появилось видео атаки на авиабазу «Саваслейка»
- 14.08.2024, 15:12
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Один из беспилотников попадает в цель и взрывается прямо между самолетами.
Российский аэродром «Саваслейка» в РФ атаковала стая беспилотников. Они целились в припаркованные там самолеты и падали прямо на стоянку. Кадры атаки обнародовали в сети OSINT-аналитики «Dnipro OSINT с Гарбузом».
«Видео атаки на аэродром Саваслейка непосредственно с самого аэродрома. На видео один из дронов падает на стоянку самолетов», — говорится в сообщение.
На обнародованных кадрах видно, как оборона российского аэродрома пытается автоматными очередями сбить беспилотники, которые подлетают к взлетным полосам. Один из беспилотников попадает в цель и взрывается прямо между самолетами.
Как отмечают аналитики, оценить последствия взрыва по обнародованному видео трудно, поэтому следует дождаться появления спутниковых снимков.
Напомним, что 14 августа в Defence Express сообщили, что атакованную авиабазу «Саваслейка» в РФ защищала лишь формальная ПВО, а носители Х-47М2 «Кинжал» стояли под открытым небом.