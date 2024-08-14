Белорусский офицер: В армии началась паника 14.08.2024, 15:15

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Россияне не будут защищать Лукашенко.

Продвижение ВСУ в Курской области, как стало известно сайту Charter97.org, шокировало белорусских военных.

Как рассказал на условиях анонимности белорусский офицер, в первые дни военные всерьез опасались того, что их отправят в Курскую область:

— Сейчас есть понимание, что, скорее всего, белорусов никуда отправлять не будут. Но в первые дни, когда стало понятно, что украинцы с легкостью вошли в Курскую область, началась паника.

Сразу заговорили про обязательства в ОДКБ, вспомнились события в Казахстане, когда наших перебрасывали. Но одно дело воевать с какими-то повстанцами, а тут — армия воюющей страны.

В чатах пересылали друг другу видео с пленными российскими срочниками. Понимаем, что если бы такая операция была задумана против нас, продвижение ВСУ было бы аналогичным, если бы не еще более быстрым.

Ведь в Курской области также якобы строились укрепления, якобы проводились разные сборы ополченцев, граница якобы была под защитой, но украинцы прорвались за считанные часы.

Если же россияне таким образом защищают свою землю, если до сих пор не справились с атакой на свои территории, то как же они будут защищать Лукашенко?

— Как развивались бы события, если бы белорусов перебросили в Курскую область?

— Зависит от того, кого бы перебросили. Думаю, если бы отправили ССО, каких-то идеологически заряженных товарищей, их бы просто там перестреляли. Боевого опыта у них нет.

Однако не уверен, что Лукашенко бы отправил единственные более-менее боеспособные подразделения. Что касается других войск, начинаются вопросы с лояльностью. Могла бы начаться массовая сдача в плен.

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