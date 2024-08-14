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В Литве пограничники выловили 19-литровую бутылку с белорусскими сигаретами

  • 14.08.2024, 21:51
В Литве пограничники выловили 19-литровую бутылку с белорусскими сигаретами

Фотофакт.

Литовские пограничники патрулировали границу недалеко от Друскининкая и заметили подозрительный предмет, застрявший в грязи. В итоге им оказалась 19-литровая пластиковая бутылка, сообщила пограничная служба Литвы.

Внутри бутылки находилось 180 пачек белорусских сигарет.

Похожу контрабанда всплыла в Лаздийском районе. Пакет плотно завернули в черную полиэтиленовую пленку и прикрепили к металлическому каркасу, а на углах сделали что-то наподобие весел. Пограничники полагают, что такая конструкция должна была лучше преодолевать препятствия в течении Немана.

Этот груз состоял из 1000 пачек белорусских сигарет.

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