На отца звезды испанского футбола напали с ножом
- 15.08.2024, 13:03
Нападение могло возникнуть в результате предварительной драки.
Минура Насрауи, отца звездного вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, выписали из больницы после ножевого ранения на паркинге в Матаро, Испания, сообщает «Трибуна».
Жизни 35-летнего мужчины ничего не угрожает, он уже находится дома.
Насрауи оказали помощь в больнице «Кан-Рути» в Бадалоне.
Полиция уже занимается расследованием инцидента. Не исключено, что нападение могло возникнуть в результате предварительной драки по неизвестным причинам, в которой мог быть замешан отец Ямаля.