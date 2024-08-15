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На отца звезды испанского футбола напали с ножом

  • 15.08.2024, 13:03
На отца звезды испанского футбола напали с ножом

Нападение могло возникнуть в результате предварительной драки.

Минура Насрауи, отца звездного вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, выписали из больницы после ножевого ранения на паркинге в Матаро, Испания, сообщает «Трибуна».

Жизни 35-летнего мужчины ничего не угрожает, он уже находится дома.

Насрауи оказали помощь в больнице «Кан-Рути» в Бадалоне.

Полиция уже занимается расследованием инцидента. Не исключено, что нападение могло возникнуть в результате предварительной драки по неизвестным причинам, в которой мог быть замешан отец Ямаля.

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