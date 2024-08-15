Швейцария внесла в санкционный список 27 граждан Беларуси

Швейцария внесла в санкционный список 27 граждан Беларуси1
- 15.08.2024, 21:16
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Под ограничения попали судьи, пропагандисты и глава ГУБОПиК.
С 14 августа Швейцария ввела санкции в отношении 27 граждан Беларуси, в основном — ответственных за репрессии, а также пропагандистов и представителей бизнеса, заметил «Позірк».
В частности, в список включены:
начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Андрей Ананенко;
его заместители Андрей Бедункевич и Дмитрий Ковач;
заместитель начальника отдела государственного обвинения управления Генеральной прокуратуры по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам Михаил Ковалев.
Также санкции введены в отношении следующих людей:
начальник Волковысской ИК № 11 (Гродненская область) Виктор Дубровка;
начальник гродненской тюрьмы № 1 Павел Казаков;
его заместитель Василий Коледа;
начальник гомельской ИК № 4 Денис Толстенков;
начальник минского СИЗО № 1 Андрей Цедрик.
Под санкции попали 13 судей:
Гомельского областного суда Анатолий Сотников и Алексей Хлыщенков;
Могилевского областного суда Игорь Шведов и Игорь Земцов;
Гродненского областного суда Василий Скок;
Минского областного суда Вячеслав Тулейко;
Минского городского суда Елена Ананич;
суда Фрунзенского района Минска Андрей Млечко;
суда Ленинского района Минска Татьяна Шотик;
суда Речицкого района Гомельской области Станислав Иванютенко;
суда Молодечненского района Минской области Ольга Дубовик;
суда Бобруйского района и г. Бобруйска (Могилевской области) Антон Дудаль;
суда Жлобинского района Гомельской области Николай Сергеевич.
Также попали в санкционный список Швейцарии:
гендиректор БелТА Ирина Акулович;
главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук;
корреспондент ОНТ Алексей Кряквин;
председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь Никита Рачиловский;
приближенный к Александру Лукашенко бизнесмен Виктор Шевцов.
Имя последнего фигурировало в расследовании «Белорусского расследовательского центра», связанного с проектом «паспорта новой Беларуси».
Ограничения в отношении подсанкционных лиц, среди прочего, включают блокировку активов, запрет на выдачу кредитов и прием крупных вкладов в Швейцарии, запреты на туристические поездки, авиаперелеты и другие меры.
Напомним, 5 августа новые санкции против белорусских силовиков и пропагандистов ввели в Евросоюзе. Кроме того, в годовщину сфальсифицированных белорусских президентских выборов 2020 года Великобритания ввела санкции против начальников колоний и предприятий военпрома Беларуси, США расширили ограничения против официального Минска — под них попал и самолет, на котором летает Лукашенко. А его сын Николай попал под санкции Канады.