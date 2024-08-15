Швейцария внесла в санкционный список 27 граждан Беларуси 1 15.08.2024, 21:16

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Под ограничения попали судьи, пропагандисты и глава ГУБОПиК.

С 14 августа Швейцария ввела санкции в отношении 27 граждан Беларуси, в основном — ответственных за репрессии, а также пропагандистов и представителей бизнеса, заметил «Позірк».

В частности, в список включены:

начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Андрей Ананенко;

его заместители Андрей Бедункевич и Дмитрий Ковач;

заместитель начальника отдела государственного обвинения управления Генеральной прокуратуры по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам Михаил Ковалев.

Также санкции введены в отношении следующих людей:

начальник Волковысской ИК № 11 (Гродненская область) Виктор Дубровка;

начальник гродненской тюрьмы № 1 Павел Казаков;

его заместитель Василий Коледа;

начальник гомельской ИК № 4 Денис Толстенков;

начальник минского СИЗО № 1 Андрей Цедрик.

Под санкции попали 13 судей:

Гомельского областного суда Анатолий Сотников и Алексей Хлыщенков;

Могилевского областного суда Игорь Шведов и Игорь Земцов;

Гродненского областного суда Василий Скок;

Минского областного суда Вячеслав Тулейко;

Минского городского суда Елена Ананич;

суда Фрунзенского района Минска Андрей Млечко;

суда Ленинского района Минска Татьяна Шотик;

суда Речицкого района Гомельской области Станислав Иванютенко;

суда Молодечненского района Минской области Ольга Дубовик;

суда Бобруйского района и г. Бобруйска (Могилевской области) Антон Дудаль;

суда Жлобинского района Гомельской области Николай Сергеевич.

Также попали в санкционный список Швейцарии:

гендиректор БелТА Ирина Акулович;

главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук;

корреспондент ОНТ Алексей Кряквин;

председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь Никита Рачиловский;

приближенный к Александру Лукашенко бизнесмен Виктор Шевцов.

Имя последнего фигурировало в расследовании «Белорусского расследовательского центра», связанного с проектом «паспорта новой Беларуси».

Ограничения в отношении подсанкционных лиц, среди прочего, включают блокировку активов, запрет на выдачу кредитов и прием крупных вкладов в Швейцарии, запреты на туристические поездки, авиаперелеты и другие меры.

Напомним, 5 августа новые санкции против белорусских силовиков и пропагандистов ввели в Евросоюзе. Кроме того, в годовщину сфальсифицированных белорусских президентских выборов 2020 года Великобритания ввела санкции против начальников колоний и предприятий военпрома Беларуси, США расширили ограничения против официального Минска — под них попал и самолет, на котором летает Лукашенко. А его сын Николай попал под санкции Канады.

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