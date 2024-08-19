Рейтинг одобрения Харрис среди американцев растет 5 19.08.2024, 13:33

1,154

Камала Харрис

И превышает рейтинг Трампа.

Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис среди взрослых американцев стабильно растет.

Об этом свидетельствует новый опрос The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, сообщает «Европейская правда».

Около половины взрослого населения США – 48% – очень положительно или скорее положительно относятся к вице-президенту США Камале Харрис.

Это значительно больше, чем 39%, которые были зафиксированы у нее в начале лета – до того как плохое выступление президента Джо Байдена привело к его выходу из президентской гонки.

Такой показатель свидетельствует не только о росте одобрения Харрис по сравнению с ее личным рейтингом, но и по сравнению с рейтингом Джо Байдена перед его выходом из гонки, когда 38% американцев сказали, что имеют о нем положительное мнение.

Результат Харрис также лучше, чем у республиканца Дональда Трампа, к которому положительно относится 41% взрослых американцев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com