16 января 2026, пятница, 12:12
Возрождение Восточной Европы: как три города сумели изменить свою судьбу

  • 16.01.2026, 11:35
Возрождение Восточной Европы: как три города сумели изменить свою судьбу

Эти города еще недавно считались аутсайдерами постсоциалистической Европы.

В Польше, Румынии и Болгарии — предлагают различные подходы к преодолению последствий десятилетий советского господства. Польский Гданьск, румынский Клуж-Напока и болгарский Пловдив — города, которые еще недавно считались аутсайдерами постсоциалистической Европы, — демонстрируют, как сочетание видения, вовлеченности и инвестиций может вернуть рост и привлекательность регионам, пережившим десятилетия упадка. пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

После распада социалистического блока и расширения ЕС в 2000-х многие страны Центральной и Восточной Европы столкнулись с массовым оттоком населения. Молодежь и специалисты уезжали на Запад, а города теряли экономическую и социальную динамику. Однако за последнее десятилетие некоторые из них сумели переломить этот тренд.

В Гданьске толчком к переменам стали сильное муниципальное руководство, активное участие бизнеса и проведение чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Город получил около €500 млн на транспортную инфраструктуру, что привлекло частные инвестиции и помогло сформировать новый образ. Дополнительным фактором стала открытая миграционная политика: сегодня до 10% жителей города — иностранцы. По данным Eurostat, население Гданьска с 2019 года выросло на 6%.

Клуж-Напока пошел по другому пути. В начале 2000-х город считался националистическим и закрытым для инвестиций. Ситуация изменилась после прихода нового мэра, который сделал ставку на университеты и участие горожан в стратегическом планировании. В 2015 году статус Европейской молодежной столицы укрепил репутацию Клужа как динамичного и инновационного центра. Сейчас город растет почти на 1,5% в год.

Пловдив, второй по величине город Болгарии, начал возрождение благодаря инициативе частного бизнеса. Индустриальные зоны, созданные вокруг города, привлекли около 200 предприятий. Дополнительный импульс дало присвоение Пловдиву звания культурной столицы Европы в 2019 году. Сегодня город позиционирует себя как культурный и гастрономический центр страны и принимает более миллиона туристов в год.

Опыт трех городов показывает — даже после длительного спада возможно восстановление. Ключевыми факторами стали стратегические решения, партнерство государства и бизнеса, а также формирование нового, привлекательного образа. Как отмечают эксперты, города, сумевшие понять собственный «профиль» и использовать свои сильные стороны, получают шанс не только остановить отток населения, но и вернуть рост.

