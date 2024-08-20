Стоит звенящая тишина
- Александр Морозов
- 20.08.2024, 9:22
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Мы являемся историческими свидетелями удивительного события.
Сегодня уже 20 августа, прошло две недели с момента начала военной операции украинской армии в Курской области.
Представим себе любую другую страну: президент выступил с обращением к нации, экстренное заседание парламента и т.д. А мы являемся историческими свидетелями удивительного: президент России проводит какие-то рабочие совещания, Госдума 4 августа ушла на каникулы, ну и там и пребывает.
Стоит звенящая тишина – ни главы верхней и нижней палаты, ни глава правительства, ни какой-либо государственный совет, то есть ни одна вообще существующая в других государствах подобная институция – ни с чем не обратились к населению – в этой звенящей пустоте слышен только голос генерал-майора Алаудинова, который уже в третьи раз что-то заявляет и назавтра дезавуирует свое неудачное публичное выступление.
Александр Морозов, «Фейсбук»