Тик-ток войска и связанное с ними веселье
- Леонид Гозман
- 20.08.2024, 9:58
- 7,446
Кадыров готовится к войне за независимость?
Брехт говорил, что великих политических преступников надо подвергать осмеянию. Согласен на сто процентов. Над Путиным, Мадуро, Ким Чен Ыном и прочими смеяться надо – они вполне этого заслуживают, да и пережить их легче, смеясь.
Но недооценивать противника нельзя никогда. Вот, Кадыров, стал просто комической фигурой. И на Тесле с пулеметом катается по зачищенному, как Москва в день инаугурации, Грозному, и войска его то в пробке застрянут, то разминутся с противником. Зато постановочные ролики снимают, ну и грабят по мере сил и возможностей. Одно слово – тик-ток войска.
Смех – дело хорошее. Но никто из тех, кто помнит чеченские войны, не согласится с тем, что чеченцы не умеют воевать. Дрались они тогда, как сейчас украинцы. Конечно, тогда – за Родину, сейчас – за Падишаха, да и поколение сменилось – тогда воевали старшие братья и отцы нынешних персонажей. А собственно, зачем им воевать за Путина?
Но настораживает меня то, что Кадыров не наказал никого из тех, кто, проявив трусость, сделал его предметом насмешек и презрения. Кто что сказал не так, извиняется под камеры, а этим все сходит с рук.
Есть два не смешных объяснения.
Первое – это договоренность с Путиным. Кадыровские (язык не поворачивается называть их чеченскими) войска нужны Путину как каратели, их надо сохранить для будущих волнений в столицах. Поэтому и не должны они быть в бою, достаточно выполнять вполне безопасную функцию заградотрядов.
Второе – это сам Кадыров бережет их для будущей войны за независимость Чечни или всего Северного Кавказа. Которая начнется ровно в тот день, когда по телевизору покажут «Лебединое озеро». И тогда его бойцы будут вовсе не забавными клоунами.
Леонид Гозман, «Фейсбук»