Путин потерял контроль Юрий Сиротюк

20.08.2024, 12:02

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Граждане России испытывают полную беззащитность и ненужность властям.

Государства основываются на общественном договоре граждан, живущих на определенной территории в определенных границах. Защита жизни и неприкосновенности границ – ключевые функции власти. Власти любой страны, кроме России. России наплевать на границы и на граждан. Как оказалось, не только на границах и гражданах соседних стран. Ей наплевать на собственные границы и на своих граждан.

С начала своего правления Путин демонстрировал кощунственное отношение к праву людей на самоопределение, а независимых стран – на суверенитет. В 2000 году Путин прибег к геноцидной войне против независимой Ичкерии, в 2008 году оккупировал и лишил Грузию части территорий. В 2014 году начал кровавую войну против Украины. При этом кремлевский карлик потребовал признавать «реалии на земле», а не международно признанные межгосударственные границы.

6 августа 2024 в рамках оборонной войны украинские войска прибегли к наземной кампании на территории Курской области, с которой систематически наносились удары по территории Украины. И, как оказалось, что Россия, привыкшая посягать на чужие границы, не способна защитить своих. Около тысячи квадратных километров российской территории на более чем сорока километровом участке российско-украинского фронта глубиной до 20 километров оказались вне контроля центрального российского руководства.

Власти сбежали, выдвинутые в защиту пограничники и призывники оказались неспособными сопротивляться и массово сдавались в плен, или в панике убегали, попадая под удары своих же перепуганных военных, десятки тысяч граждан без поддержки и организационных действий власти были вынуждены беспорядочно покинуть собственные дома. Оставшиеся очень спокойно восприняли появление украинской армии.

Наибольшую беспомощность проявила центральная власть и военное руководство. Путин максимально долго пытался абстрагироваться от событий на Курщине, опустив разрешение ситуации на низовой уровень, а военное руководство привычно соврало, что к вечеру первого дня неизвестные ДРГ будут уничтожены. За неделю традиционной лжи ситуация только усложнилась. Граждане России ощущают свою полную беззащитность и ненужность властям, незыблемые со времен Второй мировой войны границы оказались проходным двором. Матери детей срочников, которых Путин торжественно обещал не привлекать к боевым действиям, в отчаянии разыскивают своих детей, в надежде, что части из них удалось выжить и попасть в плен.

Вся Россия с удивлением констатирует, что Путину безразличны как чужие, так и собственные границы, а еще более равнодушна жизнь граждан. И гражданских, оказавшихся брошенными на произвол судьбы, и военных, которых он гонит на убой в лобовые атаки на донбасские укрепрайоны, вместо того, чтобы вернуть суверенитет над собственными границами. Маниакальное желание «прироста территориями» в обмен на ничего не стоящие жизни граждан.

Десятки лет россиян кормили информационными помоями как Путин заботится о жизни и безопасности «народа Донбасса», чтобы теперь убедиться, что Путину все равно, что на судьбу народа Донецка, что на судьбу народа Суджи.

Еще более интересным выглядит реальный ответ на псевдоисторический бред о народах и границах от Путина. Как оказалось, украинские войска зашли на территории, на которых традиционно проживали украинцы, имеющие организационно-правовыю истоки из разных форм украинской государственности и которые незаконно, без каких-либо легитимных международно-правовых оснований, были аннексированы Россией.

По крайней мере, район Суджи, который у всех на слуху, еще с 12 века входил в Черниговское княжество, а впоследствии к правоприятию Киевского государства – Великого княжества Литовского, и только в начале 17 века незаконно временно отошел к Москве. Неестественность имперской границы как по внешним периметрам, так и внутри по наугад нарезанным империей административным единицам, не соответствующим границам этнического расселения народов, становится серьезным вызовом.

Курский прецедент будет иметь значительные последствия для России, граждане которой ощутили уязвимость собственных границ и безразличие со стороны властей по поводу судьбы граждан.

Однако режим «контеррористической операции», который ввел Путин, похоже, дает ответ на многие вопросы. Первое, что делают ФСБешники на прифронтовых территориях – затыкают рот гражданам, отключив удобные мессенджеры и Ютуб. Пока не способны противостоять украинской армии стаи росгвардейцев, ФСБешников и чеченских коллаборантов заняты грабежом и устрашением населения и, похоже, в традициях своих предшественников, готовы прибегнуть к кровавым преступлениям против гражданского населения под видом украинских военных.

Организаторам бойни в Буче на территории Украины не терпится прибегнуть к террористическим акциям, чтобы под видом их ликвидации устроить акции устрашения и террора гражданских жителей. ФСБ уже наполнило информационное пространство слухами о присутствии спецназа едва ли не всех стран мира и смежных планетных систем, спровоцировав грандиозную волну паники, дружеского огня и испуга вплоть до паралича властей.

Открыв ящик Пандоры, путинский режим продолжает пожирать страну, которая еще недавно имела надежные границы и бесправных граждан. Теперь к бесправным гражданам добавился проходной двор по периметру самых длинных границ в мире.

Юрий Сиротюк, «Фейсбук»

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