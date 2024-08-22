Второй пациент с вживленным в мозг чипом Neuralink сыграл в Counter-Strike 2 силой мысли
- 22.08.2024, 11:30
Кроме того, он смог проектировать в программе 3D-объекты.
Второй пациент с вживленным в мозг чипом Neuralink сыграл в Counter-Strike 2 силой мысли.
Видео опубликовала на своем сайте компания Илона Маска Neuralink, разработавшая имплант.
В качестве подопытного выступил Алекс, получивший травму спинного мозга и в результате этого частично утративший контроль над своим телом. Помимо игры в CS 2, Алекс с помощью импланта смог проектировать в программе 3D-объекты.
Компании Маска разрешили испытывать мозговые импланты на людях весной 2023 года. Neuralink ожидает, что технология поможет бороться с проблемами, связанными с головным мозгом, например, потерей памяти, слепотой, параличом, болезнью Альцгеймера и бессонницей.
В марте Neuralink продемонстрировала, как первый пациент с таким чипом играет в шахматы.