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Второй пациент с вживленным в мозг чипом Neuralink сыграл в Counter-Strike 2 силой мысли

  • 22.08.2024, 11:30
Второй пациент с вживленным в мозг чипом Neuralink сыграл в Counter-Strike 2 силой мысли

Кроме того, он смог проектировать в программе 3D-объекты.

Второй пациент с вживленным в мозг чипом Neuralink сыграл в Counter-Strike 2 силой мысли.

Видео опубликовала на своем сайте компания Илона Маска Neuralink, разработавшая имплант.

В качестве подопытного выступил Алекс, получивший травму спинного мозга и в результате этого частично утративший контроль над своим телом. Помимо игры в CS 2, Алекс с помощью импланта смог проектировать в программе 3D-объекты.

Компании Маска разрешили испытывать мозговые импланты на людях весной 2023 года. Neuralink ожидает, что технология поможет бороться с проблемами, связанными с головным мозгом, например, потерей памяти, слепотой, параличом, болезнью Альцгеймера и бессонницей.

В марте Neuralink продемонстрировала, как первый пациент с таким чипом играет в шахматы.

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