Возможна ли украинская операция в Приднестровье 3 Александр Коваленко

22.08.2024, 14:50

2,516

Мяч на стороне Молдовы.

Поясняю, в нынешних реалиях — нет. И выводить чью-то шутку на уровень серьезного обсуждения, не думаю, что уместно. Приднестровье не вселяет доверия для Украины, и это факт. Но это территория Молдовы и Силы обороны Украины не могут проводить никаких операций на суверенной территории другой страны, только если она нас об этом не попросит официально. В частности, для проведения подобной операции необходим запрос от действующего высшего руководства Молдовы. В данном случае Майи Санду.

Но просто так отправить этот запрос президент Молдовы не сможет, нужны основания. Например, угроза смены власти путем силового воздействия, с применением как потенциала незаконного военного формирования Приднестровья, так и того российского контингента, что там базируется.

За прошедшие два года Молдова была дважды на грани таких событий. Но в настоящее время в республике относительное спокойствие в вопросах таких гибридных операций. Хотя…

Этой осенью, 20 октября в Молдове состоятся президентские выборы и антиевропейские силы объединяются накануне дня волеизъявления. Не исключаю, что, проиграв эту баталию, кураторы пророссийских марионеток решаться задействовать силовой сценарий смены власти в Молдове. Вот тогда вполне возможно, что такой сценарий и разыграется. Но лично у меня возникают сомнения, что сепаратисты в Молдове решаться так бездарно похоронить свое будущее.

Ведь если и вправду официальный Кишинев обратится за помощью к Киеву, то вся Приднестровская операция может занять, не хочу сейчас говорить мемами, но максимум 2−3 недели.

Александр Коваленко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com