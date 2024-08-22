Возможна ли украинская операция в Приднестровье

Возможна ли украинская операция в Приднестровье3
- Александр Коваленко
- 22.08.2024, 14:50
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Мяч на стороне Молдовы.
Поясняю, в нынешних реалиях — нет. И выводить чью-то шутку на уровень серьезного обсуждения, не думаю, что уместно. Приднестровье не вселяет доверия для Украины, и это факт. Но это территория Молдовы и Силы обороны Украины не могут проводить никаких операций на суверенной территории другой страны, только если она нас об этом не попросит официально. В частности, для проведения подобной операции необходим запрос от действующего высшего руководства Молдовы. В данном случае Майи Санду.
Но просто так отправить этот запрос президент Молдовы не сможет, нужны основания. Например, угроза смены власти путем силового воздействия, с применением как потенциала незаконного военного формирования Приднестровья, так и того российского контингента, что там базируется.
За прошедшие два года Молдова была дважды на грани таких событий. Но в настоящее время в республике относительное спокойствие в вопросах таких гибридных операций. Хотя…
Этой осенью, 20 октября в Молдове состоятся президентские выборы и антиевропейские силы объединяются накануне дня волеизъявления. Не исключаю, что, проиграв эту баталию, кураторы пророссийских марионеток решаться задействовать силовой сценарий смены власти в Молдове. Вот тогда вполне возможно, что такой сценарий и разыграется. Но лично у меня возникают сомнения, что сепаратисты в Молдове решаться так бездарно похоронить свое будущее.
Ведь если и вправду официальный Кишинев обратится за помощью к Киеву, то вся Приднестровская операция может занять, не хочу сейчас говорить мемами, но максимум 2−3 недели.
Александр Коваленко, «Фейсбук»