Эксперт: Удары по аэродрому «Саваслейка» уничтожили до 50% российских МИГов 22.08.2024, 15:28

Потери стали необратимыми для РФ.

В результате ударов по российскому ареродрому «Саваслейка» может быть уничтожено от 25 до 50% МиГов врага. Такие цифры озвучил главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире Radio NV.

Он напомнил, что в интервью американскому изданию глава ГУР Кирилл Буданов уже официально сообщил об уничтожении самолета МиГ-31 во время удара 16 августа по «Саваслейке».

«Относительно количества поврежденных самолетов, то украинские издания, ссылаясь на собственные источники, называли довольно серьезные цифры. Потому что, возможно, речь идет о том, что повреждено до шести МиГ-31. Это очень серьезная цифра, потому что, по оптимистическим оценкам, в РФ примерно 24 МиГ-31К. И если один уничтожен - это уже супер, а еще повреждено 6, то речь идет о 25% таких машин. А учитывая, что по более реалистичной оценке, их там вообще 12, то есть одна эскадрилья, то это уже 50%. И это очень-очень серьезные потери», - прокомментировал Катков.

Он отметил, что поднял все предупреждения об угрозах, которые были обнародованы Воздушными силами в последнее время, и из этого видно, что взлетов с «Саваслейки» и угрозы МиГ-31К очень давно не было.

«То есть где-то, возможно, что-то как-то и совпало. Будем надеяться, что там речь идет не о том, что самолеты поражены и они смогут в короткой перспективе быть починены. То есть результат потрясающий, если действительно речь идет об уничтоженном полностью МиГ-31К, о возможности поражения еще 6 машин. Тогда это асторономический успех», - сказал Катков.

Он отметил, что МиГ-31 уже не производится Российской Федерацией, то есть любая потеря этой машины необратима.

Россияне теряют МиГи даже не в боевых условиях

Эксперт пояснил, что это связано с техническими особенностями самолета.

«Машина очень специфическая, старая. У нее специфическое топливо - только для нее. Довольно распространенная проблема-болезнь, которая не была вылечена у МиГ-31, - это их двигатели, которые регулярно горят. Прямо в полете. И для понимания, отработка посадки на одном работающем двигателе, а другой горящий - это стандартное упражнение, которому начинают учиться пилоты сразу с освоением этого самолета. Где-то раз в год в текущих условиях в РФ теряют МиГ-31 - не 31К, а другие у них есть - перехватчики. И один в год они теряют из-за пожара двигателей. То есть двигатель начинает гореть и машина не дотягивает до аэродрома», - пояснил эксперт.

Относительно МиГ-31К он отметил, что это конверсия как раз под носитель «Кинжала» и после соответствующего приспособления к ракетам латак уже не может выполнять любые другие задачи.

«По имеющейся информации, во время работ над 31К, скорее всего из-за вопроса грузоподъемности этой машины, снимается часть бортового радиолокационного оснащения, включая радиолокационную станцию, и снимаются даже пилоны и крепления для них, чтобы облегчить машину, чтобы она могла поднять и разогнать «Кинжал». Обратный путь после переделки самолета МиГ в 31К почти невозможен», - сказал Катков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com