Путин заявил об атаке на Курскую АЭС

Путин заявил об атаке на Курскую АЭС8
- 22.08.2024, 16:00
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Якобы ВСУ пытались ударить по станции ночью.
Вооруженные силы Украины в минувшую ночь якобы пытались нанести удары по Курской АЭС, заявил Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах.
«Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано», — цитирует Путина ТАСС.
Накануне директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил Financial Times, что планирует посетить Курскую область на следующей неделе для оценки состояния станции, ее электроснабжения и подъездных путей к объекту.
Он выразил обеспокоенность, что АЭС в регионе находится «технически в пределах досягаемости» артиллерии, а в самой области идут боевые действия.