Путин заявил об атаке на Курскую АЭС 8 22.08.2024, 16:00

5,890

Якобы ВСУ пытались ударить по станции ночью.

Вооруженные силы Украины в минувшую ночь якобы пытались нанести удары по Курской АЭС, заявил Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах.

«Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано», — цитирует Путина ТАСС.

Накануне директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил Financial Times, что планирует посетить Курскую область на следующей неделе для оценки состояния станции, ее электроснабжения и подъездных путей к объекту.

Он выразил обеспокоенность, что АЭС в регионе находится «технически в пределах досягаемости» артиллерии, а в самой области идут боевые действия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com