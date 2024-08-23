ВСУ пошли вперед в Луганской области
- 23.08.2024, 8:08
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Взяты под контроль батальонный район обороны РФ, а также опорные пункты оккупантов.
Силы Обороны Украины добились успеха в Луганской области в районе населенного пункта Нововодяное.
Об этом идет речь в сообщении ресурса DeepState в Telegram. Также публикуются обновленные карты районов боевых действий.
«Силы Обороны Украины добились успеха у Нововодяного», - сказано в сообщении.
Кроме того, также отмечается, что армия РФ продвинулась возле Новогродовки, Заветного, в Торецке и Птичьем.
Подробности продвижения ВСУ на Донбассе
Как уточнили в DeepState, в Луганской области подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ провели контратаку возле Нововодяного.
«Наконец-то хорошие новости с Луганщины. С 12 по 15 августа 3 ОШБр взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты. Россияне потеряли около трехсот человек в живой силе и части техники», - говорится в сообщении.
При этом также приводится комментарий командира 3 ОШБр ВСУ Андрея Билецкого.
«Главная задача операции была сбить наступательный потенциал 20 армии РФ. На данную минуту эта задача выполнена. Уникальность операции заключалась в том, что мы наступали на превосходящего врага и победили. Успех зависел от детального планирования, нестандартных решений, слаженной работы артиллерии, ПВО, БПС и разведки. Но героями поля боя были танкисты, саперы, разведчики и в первую очередь штурмовики», - добавил Билецкий.