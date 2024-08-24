Захаровские глупости 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

24.08.2024, 16:35

3,216

Мария Захарова

Это сюжет немецкого трагикомического фильма.

Кино - отражение жизни. Как вам обратное – жизнь, решившая «экранизировать» кино?

«Говорящая голова» МИД РФ Захарова объявила, что жители «стран НАТО» рвутся переехать в Россию: «Знаете, какое количество граждан стран НАТО приходят к нам в посольства и консульства, чтобы получить вид на жительство, визу, любые формы документов? По некоторым странам - тысячи. Кто-то просто приходит с семьями и говорит: «Мы не уйдем, делайте что хотите».

Это сюжет немецкого трагикомического фильма «Гуд бай, Ленин» (2003). Главный герой Александер Кернер, переживая за здоровье своей мамы-коммунистки, постельной больной, создаёт в квартире особый мир: там ГДР продолжает жить, а толпы людей бегут из капиталистической ФРГ в социалистический «рай». Вместе со своим другом, Александер снимает «выпуски новостей» и показывает их по видео маме.

Захаровские глупости того же рода. Сотни тысяч людей бежали из России после 24 февраля.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com