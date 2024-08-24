Захаровские глупости1
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 24.08.2024, 16:35
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Это сюжет немецкого трагикомического фильма.
Кино - отражение жизни. Как вам обратное – жизнь, решившая «экранизировать» кино?
«Говорящая голова» МИД РФ Захарова объявила, что жители «стран НАТО» рвутся переехать в Россию: «Знаете, какое количество граждан стран НАТО приходят к нам в посольства и консульства, чтобы получить вид на жительство, визу, любые формы документов? По некоторым странам - тысячи. Кто-то просто приходит с семьями и говорит: «Мы не уйдем, делайте что хотите».
Это сюжет немецкого трагикомического фильма «Гуд бай, Ленин» (2003). Главный герой Александер Кернер, переживая за здоровье своей мамы-коммунистки, постельной больной, создаёт в квартире особый мир: там ГДР продолжает жить, а толпы людей бегут из капиталистической ФРГ в социалистический «рай». Вместе со своим другом, Александер снимает «выпуски новостей» и показывает их по видео маме.
Захаровские глупости того же рода. Сотни тысяч людей бежали из России после 24 февраля.
Телеграм-канал «СерпомПо»