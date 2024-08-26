Украина атаковала аэродром «Энгельс»: эксперты объяснили, в чем был замысел 26.08.2024, 12:34

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Вероятно, для атаки использовали БПЛА типа «Бобер».

Украинские дроны атаковали российский Саратов и пригород Энгельса, где расположен аэродром стратегической авиации РФ - Ту-95 и Ту-160.

Как пишет Defence Express, во время налета БПЛА влетели в высотные жилые дома. В частности, один из них попал в самое высокое здание Саратова и всего Поволжья - 128-метровый 38-этажный дом жилого комплекса Volga-Sky. Еще один дрон попал в верхние этажи высотного жилого комплекса в самом Энгельсе.

По словам аналитиков, пока неизвестно, какие беспилотники были задействованы для атаки, но на некоторых видео они заметили БПЛА типа «Бобер». Россияне утверждают, что сбили сразу 20 БПЛА.

«Вполне возможно, что замысел этой атаки заключался в том, чтобы накрыть «Энгельс» во время пребывания, взлета или посадки на нем российских стратегических бомбардировщиков, которые участвовали в сегодняшнем обстреле Украины», - предполагают эксперты.

Как известно, сегодня захватчики для атаки на Украину поднимали в воздух по меньшей мере 11 Ту-95МС.

Атака на «Энгельс»

Это уже не первая украинская атака на указанный военный объект россиян. В апреле Украина нанесла серьезные повреждения по меньшей мере трем стратегическим бомбардировщикам Ту-95МС на аэродроме «Энгельс-2».

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