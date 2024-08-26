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В Черном море горят «вышки Бойко»

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  • 26.08.2024, 13:29
  • 3,966
В Черном море горят «вышки Бойко»

Дым поднимается над всеми буровым платформами.

В Черном море загорелись «вышки Бойко» - буровые газо- и нефтедобывающие платформы, которые находятся у берегов Крыма. Спутниковые снимки опубликовал OSINT-аналитик MT на своем аккаунте в Х (бывший Twitter).

По его словам, три буровые платформы к востоку от острова Змеиный подверглись атаке.

«По состоянию на 24 августа 2024 года средняя платформа горит, а с 3-й платформы идет столб дыма», - написал аналитик.

Ранее Украина уже наносила удары по «вышкам Бойко». Ведь там российские оккупанты прятали там оборудование для слежки за ВСУ в акватории Черного моря.

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