В Черном море горят «вышки Бойко» 1 26.08.2024, 13:29

3,966

Дым поднимается над всеми буровым платформами.

В Черном море загорелись «вышки Бойко» - буровые газо- и нефтедобывающие платформы, которые находятся у берегов Крыма. Спутниковые снимки опубликовал OSINT-аналитик MT на своем аккаунте в Х (бывший Twitter).

По его словам, три буровые платформы к востоку от острова Змеиный подверглись атаке.

«По состоянию на 24 августа 2024 года средняя платформа горит, а с 3-й платформы идет столб дыма», - написал аналитик.

Ранее Украина уже наносила удары по «вышкам Бойко». Ведь там российские оккупанты прятали там оборудование для слежки за ВСУ в акватории Черного моря.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com