Крупнейший НПЗ России остановил работу 10 26.08.2024, 21:08

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Иллюстративное фото

Взрыв прогремел на наиболее производительной установке завода в Омске.

Взрыв, прогремевший в понедельник, на Омском нефтеперерабатывающем заводе, вывел из строя почти половину его мощностей предприятия, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, в результате инцидента получила повреждения и была остановлена установка первичной переработки нефти АВТ-11 — наиболее производительная на заводе.

Запущенная в 2023 году АВТ-11 перерабатывает в год 8,4 млн тонн нефти и 1,2 млн тонн газового конденсата и обеспечивает 41% мощности Омского НПЗ. Завод является крупнейшим в России и производит примерно десятую часть всего топлива в стране.

По словам источников Reuters, прекращение переработки нефти на АВТ-11 может привести к полной остановке гидрокрекинга на Омском НПЗ, поскольку завод снабжается сырьем (вакуумным газойлем) непосредственно с АВТ-11.

Вторую по производительности на Омском НПЗ первичную установку — АВТ-10 (8,6 миллиона тонн в год, 37% мощности НПЗ) — ранее останавливали из-за пожара 1 августа. На время ее простоя, по информации источников Reuters, НПЗ возвращал в работу некоторые старые первичные установки.

В прошлом году Омский НПЗ переработал 21,28 миллиона тонн нефти и произвел 5,07 млн тонн автобензина (11,5% от производства в РФ), 8,1 млн тонн дизтоплива (9,2%) и 1,63 млн тонн авиакеросина (15%).

С начала года российские нефтезаводы и нефтебазы не менее 40 раз подвергались атакам украинских дронов, а ряд крупных НПЗ были вынуждены останавливать производство после пожаров и повреждений оборудования.

За январь–май выпуск бензина в России, по данным Росстата, упал на 20%, а дизельного топлива — на 11% по сравнению с уровнями конца декабря. В начале июня российские власти засекретили статистику по выпуску топлива, ссылаясь на санкции и угрозу «манипуляций» рынком.

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