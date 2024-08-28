«Вдумайтесь!»: на росТВ заявили о разграблении РФ элитами Путина 8 28.08.2024, 8:52

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Константин Сивков

Пропагандист открыто пошел против Кремля.

Кремлевский пропагандист, «военный эксперт» Константин Сивков открыто обвинил кремлевские элиты в разграблении России. Он утверждает, что режим вывел за границу около $2,5 трлн. Скандальное заявление он сделал в эфире российского телеканала «Красная линия», передает Dialog.UA.

Провал войны против Украины Сивков объяснил тем, что путинские элиты разграбили армию и всю страну. «По разным оценкам, от 1,5 до 2,5 трлн долларов из России было вывезено. Вдумайтесь, что это такое! Чтобы было понятно, (...) это примерно 50 годовых бюджетов. Не просто оборонных, а военных бюджетов, который включает в себя Вооруженные силы, правоохранительные органы и спецслужбы. 50 годовых бюджетов! Вот это мы должны хорошо понимать», — рассказал пропагандист.

Называть людей, ответственных за разграбление России, Сивков не стал. Однако он утверждает, что эти лица есть на самом верху российской власти.

«Совершенно понятно, что люди, которые все это вывезли, далеко не все уехали из России… Они сидят в высшем эшелоне влияния на власть, а может, и в самой власти. Конечно же, они способны серьезное влияние оказывать. Это очень влиятельная сила, которая оказывает очень сильное влияние на весь ход «спецоперации» и на российскую экономику», — заявил «военный эксперт».

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