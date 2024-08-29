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Группа ABBA запретила Трампу использовать их хиты в избирательной кампании

  • 29.08.2024, 15:06
Группа ABBA запретила Трампу использовать их хиты в избирательной кампании

У штаба кандидата в президенты США нет на это лицензии.

Группа ABBA и звукозаписывающая компания Universal Music потребовали, чтобы Дональд Трамп больше не использовал песни легендарного шведского коллектива на своих предвыборных мероприятиях.

Лейбл отметил, что не получал никаких запросов на использование музыки и соответствующего разрешения или лицензии у Трампа не было.

Svenska Dagbladet писала, что хиты Dancing Queen и Takes It All недавно прозвучали на митинге Трампа в Миннесоте.

Газета отмечала, что этот штат «шведскоязычный», так как там проживает много американцев шведского происхождения.

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