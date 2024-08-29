закрыть
29 августа 2024, четверг, 20:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина потеряла истребитель F-16

  • 29.08.2024, 20:10
  • 1,736
Украина потеряла истребитель F-16

Причина крушения пока неизвестна.

Истребители F-16 Вооруженных Сил Украины были задействованы во время отражения атаки РФ 26 августа. Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, в ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением были сбиты четыре крылатых ракеты врага.

Однако во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение, летчик погиб.

«Для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, работающая в районе падения самолета», - говорится в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин
Дилемма Лукашенко
Дилемма Лукашенко Владимир Пастухов