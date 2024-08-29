Украина потеряла истребитель F-16 29.08.2024, 20:10

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Причина крушения пока неизвестна.

Истребители F-16 Вооруженных Сил Украины были задействованы во время отражения атаки РФ 26 августа. Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, в ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением были сбиты четыре крылатых ракеты врага.

Однако во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение, летчик погиб.

«Для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, работающая в районе падения самолета», - говорится в сообщении.

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