Украина потеряла истребитель F-16
- 29.08.2024, 20:10
- 1,736
Причина крушения пока неизвестна.
Истребители F-16 Вооруженных Сил Украины были задействованы во время отражения атаки РФ 26 августа. Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба ВСУ, в ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением были сбиты четыре крылатых ракеты врага.
Однако во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение, летчик погиб.
«Для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, работающая в районе падения самолета», - говорится в сообщении.