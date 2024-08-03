Белоруска продала BMW по счету-справке, а теперь должна оплатить штрафстоянку
- 3.08.2024, 17:55
Авто было продано 8 лет назад.
Белоруска восемь лет назад продала BMW, а теперь оказалась должна немалые деньги за оплату штрафстоянки, на которой находится машина. Своей проблемой бывшая владелица авто поделилась в сообществе «Защита прав потребителей в Республике Беларусь».
Согласно опубликованному в паблике посту, история выходит следующая. В 2016 году женщина сняла с учёта БМВ и продала по счёту-справке (документ не сохранился) в другую область. Потом оказалось, что покупатель не поставил иномарку на учёт (то ли перепродал, то ли сам не успел оформить), его посадили в тюрьму, а авто забрали на штрафстоянку.
ЖКХ присылает прежней хозяйке БМВ письма о том, что она должна забрать авто и заплатить за стоянку. Первое такое сообщение пришло в 2021 году, и выставленная сумма составила примерно 1 000 долларов.
— Правомерно ли то, что я могу забрать проданную машину? Как мне отказаться от неё? Каковы мои дальнейшие действия? — интересуется автомобилистка.
Она также прикрепила к посту последнее письмо ЖКХ и свой ответ на первое уведомление.
Ситуацию прокомментировал юрист и руководитель паблика Иван Райкевич.
— Вы никому ничего не продали, увы. Переход права собственности не осуществлён. Вам нужно было забрать авто сразу, как вам прислали письмо, и взыскивать сумму с виновника торжества.
— Что делать сейчас, я даже не знаю... Я бы уточнил относительно того, как там машина оказалась, переговорил бы с тем, по чьей вине она там находится, и после уже принимал решение, что делать дальше, кому платить, с кого взыскивать и платить ли вообще, — заключил специалист.