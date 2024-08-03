Три гениальных сериала, от которых сложно оторваться 3.08.2024, 21:35

Один из них детективный.

Далеко не все сериалы, которые длятся по несколько лет, остаются стабильно качественными на протяжении всех сезонов. Даже самые рейтинговые из них, такие как «Игра престолов» или «Карточный домик», разочаровали поклонников последними эпизодами.

«Кино 24» расскажет о 3 сериалах, которые длились определенный период времени, но их первые и последние эпизоды успешные на одном уровне. Эти телешоу можно назвать безупречными от начала до конца.

«Твин Пикс»

Первый показ: 1990

Количество сезонов: 3

Рейтинг IMDb: 8.8

Детективный сериал сегодня называют произведением искусства, ведь он изменил традиционное представление о телевидении и кино. «Твин Пикс» был той картиной, каждую серию которой хотелось отчаянно ждать каждый день.

События разворачиваются в провинциальном городке, где происходит жестокое убийство старшеклассницы Лоры Палмер. Расследовать загадочное преступление приезжает специальный агент ФБР Дейл Купер. В ходе следствия он узнает много жуткого о городе.

«Во все тяжкие»

Первый показ: 2008

Количество сезонов: 5

Рейтинг IMDb: 9.5

Культовый сериал рассказывает о событиях, происходящих в Альбукерке. Уолтер Уайл, школьный учитель химии, получает неутешительный диагноз – рак легких. Он пускается во все тяжкие в желании обеспечить семью, начиная изготавливать метамфетамин со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом.

Этот сериал способен вызвать зависимость. Кино на протяжении пяти цельных сезонов исследует, как обычный семьянин может превратиться в злодея.

«Чернобыль»

Первый показ: 2019

Количество сезонов: 1 (5 серий)

Рейтинг IMDb: 8.8

Сериал рассказывает о событиях 1986 года, связанные с Чернобыльской катастрофой. Это экранизированные рассказы тех, кто выжил после взрыва на крупнейшей электростанции страны. По сюжету, повествование ведется от имени Валерия Легасова, который рассказывает о причинах и ликвидации последствий катастрофы.

Мини-сериал получил положительные отзывы за реалистичное изображение катастрофы и трагических событий. Его номинировали на множество наград, так шоу считается одним из лучших.

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