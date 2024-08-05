Лукашенко еще больше подогрел слухи о своей болезни 5.08.2024, 7:47

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Фото вертолета есть, а «инспектора» — нет.

Спустя почти три недели после разрушительного урагана правитель все же посетил Мозырский район. «Салідарнасць» тогда сделала предположение, что такая пауза была вынужденной из-за возможных проблем со здоровьем.

В той поездке Лукашенко подчеркнул, что умирать он «не собирается», но при этом признался о проблемах с ногой:

— Ну иногда прихрамываю, нога болит. Не могут мне сустав отремонтировать. Ну я думаю, для президента это не так страшно: где не пройдешь, там проедешь.

Но, видимо, кто-то решил, что одного Мозыря будет недостаточно для демонстрации трудоспособности. Как сообщает пресс-служба Лукашенко, 4 августа он проинспектировал Гомельскую и Минскую области.

Правда, сделал это, не выходя из вертолета. Любопытно, что в этот раз сам правитель не попал в кадр — официоз опубликовал лишь видео и фото пролета вертолета, но традиционного снимка смотрящего в иллюминатор «инспектора» пока не появилось.

Вызывает вопросы и само качество такой инспекции. Как утверждает пресс-служба, в воскресенье Лукашенко «изучил ситуацию и с высоты, когда все как на ладони». В том числе «оценил ход уборочной кампании, состояние мелиорированных земель и работу предприятия «Славкалий».

Как все это можно сделать из салона вертолета и что это, как не показуха? Риторический вопрос, которому уже не один десяток лет.

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