Компания Маска Neuralink успешно вживила чип в мозг второго пациента 4 5.08.2024, 14:03

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До конца года планируются еще восемь операций.

Компания Neuralink, которая принадлежит миллиардеру Илону Маск, успешно провела вживление своего чипа в мозг второго пациента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сейчас Neuralink находится в процессе тестирования своего импланта. Первый пациент, которому вживили чип, благодаря устройству способен играть в видеоигры, просматривать интернет-страницы, писать в социальных сетях и перемещать курсор на ноутбуке.

Маск, в свою очередь, не раскрывал много подробностей о втором участнике эксперимента. Пока известно, что он, как и первый, также имел травму спинного мозга. Миллиардер рассказал, что 400 электродов имплантата в мозге второго пациента работают. В то же время на сайте Neuralink отмечается, что чип имеет 1024 электрода.

«Не хочу сглазить, но, кажется, со вторым имплантатом все прошло чрезвычайно хорошо. Здесь много сигнала, много электродов. Он работает очень хорошо», - заявил Маск во время одного из подкастов.

Также миллиардер ожидает, что до конца года Neuralink вживит чипы еще восьми пациентам.

Neuralink

Neuralink является нейротехнологической компанией, основанной Маском в 2016 году. Основная цель компании состоит в разработке интерфейса мозг-компьютер, который позволит людям взаимодействовать с компьютерами и другими электронными устройствами непосредственно из-за мозговой активности.

Пациент, согласившийся на участие в первом клиническом испытании, имеет тяжелую форму паралича. Этот человек стал добровольцем для участия в исследовании, целью которого является проверка безопасности и эффективности нейронного импланта.

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