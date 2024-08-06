«Новая Беларусь должна быть без лгунов и лукашистов» 6.08.2024, 13:49

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Александра Герасименя, Наталья Радина и Святослав Киселев

В Сопоте свободные спортсмены встретились с белорусами.

В рамках спортивного лагеря «Baltic Summer camp», который свободные спортсмены уже второй год подряд проводят в польском Сопоте для детей беженцев, прошел волейбольный турнир и встреча с белорусами.

Во встрече приняли участие трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов, экс-генеральный менеджер национальной сборной по хоккею Святослав Киселев, а также специальный гость встречи — главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Дискуссия получилась очень живой. Вместо полутора часов, которые запланировали организаторы, беседа длилась целых три.

Из соображений безопасности не все участники встречи фотографировались

Александра Герасименя рассказала сайту Charter97.org, что белорусы хотят быть полезными для страны даже за ее пределами:

— Хотелось какой-то камерной беседы. Люди попались душевные, не было провокаторов, конфликтных ситуаций. Все старались друг друга услышать. Все, в общем-то, придерживались единого мнения, что сегодня людям, которые хотят реальных действий, а не просто получать гранты, нужно объединяться, развиваться в своих областях, чтобы потом быть полезными в Беларуси.

Конечно, всех волновало, что сегодня можно сделать. Создавать какие-то организации? Может быть. Но будут ли они эффективными? Было много вопросов, которые остались без ответов, вопросов для размышления. Много говорили о том, как сохранить нашу страну. Белорусы понимают, что нельзя забывать про культуру, наш язык.

Мы, спортсмены, понимаем, что для наших детей нужно организовывать такие лагеря, волейбольные турниры, спортивные мероприятия, чтобы дети были в белорусском сообществе. Пока что в Польше, но они не должны забывать, что они — белорусы.

Необязательно быть в Беларуси, чтобы делать нашу страну лучше. Можно помогать финансово, связями, которые уже есть. А также опытом, который мы получили за границей.

Еще одной из тем встречи со свободными спортсменами, как рассказала Александра Герасименя, была Олимпиаде в Париже:

— Много говорили о том, что справедливости нет даже в таких больших структурах, как Международный олимпийский комитет. Спортсмены, которые проявили себя во время протестов в 2020 году, не имели возможности выступить на Олимпиаде (не пустили даже тех, кто отобрался). А вот те спортсмены, которые находятся в Беларуси (а некоторые из них даже поддерживают режим), почему-то имели такую возможность. Вот и вопрос: где эта справедливость, о которой говорит МОК. Есть много больных тем, которые касаются спортсменов и организаций, работающих не для людей, а ради своих интересов.

Могу сказать что белорусы хотят что-то делать, и мы понимаем, что нужно объединяться хотя бы в какие-то моменты, под какие-то проекты и идеи. Не обязательно быть единой структурой, важно иметь общие цели.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, делясь впечатлениями от встречи, выделила личный подвиг свободных спортсменов:

— Интерес у людей был огромный. Было заметно, что у белорусов накопилось большое количество вопросов, на которые они ищут ответы.

Главным образом — когда мы вернемся домой. Есть сильное желание вернуться на родину. Желание приложить собственные усилия, чтобы изменения в нашей стране произошли как можно скорее.

Меня поразили наши свободные спортсмены, с которыми мы выступали на этой встрече. Ведь они сегодня находятся в таком же положении, как и сотни тысяч других белорусских политэмигрантов.

Нужно понимать, насколько спортсмены зависимы от государства. Представители других профессий могут стать независимыми: врач — начать частную практику, педагог — частные уроки, журналист обязан быть независимым. А вот спортсмен, если он выпадает из государственной системы, не может участвовать в соревнованиях, что показала проходящая сейчас Олимпиада. Поэтому тот подвиг, который наши спортсмены совершили в 2020 году, мне кажется, до сих пор не оценен по достоинству. Ведь это был сильный и рискованный для этих людей шаг.

Сейчас, спустя четыре года, которые очень сложно дались нашим спортсменам (ведь им также нужно было трудоустраиваться, искать возможность для заработка, многие из них проводят частные тренировки), несмотря на трудности, на встрече Александра Герасименя, Степан Попов, Святослав Киселев, заявили, что совершенно не жалеют о том, что совершили, ведь они сегодня живут в ладу со своей совестью и не могли поступить иначе в той ситуации, не стать на сторону белорусского народа.

Сама встреча меня вдохновила. Ведь она показала, какие у нас замечательные и прекрасные люди. Эти годы всем нам дались нелегко, но изменения и метаморфозы, которые происходят с нами в эти непростые времена, уверена, только к лучшему.

Чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов рассказал сайту Charter97.org, что к новой Беларуси нужно готовиться уже сегодня:

— Белорусы разобрались, что из себя представляет из себя Лукашенко, его система, отношения с Россией, что Россия — наш враг. Сегодня белорусы должны разобраться, что создается вместо Лукашенко. За что мы, чего мы ожидаем, куда мы идем, что мы можем сделать.

Многие люди не разбираются в том, что происходит, во всех «кабинетах» и «офисах». Многие инфантильно ждут, что «кто-то за них все сделает». Нет, если мы не будем иметь влияния, мы ничего не сделаем. Поэтому нужно разговаривать с людьми, чтобы они образовывались, видели, что такое демократия. Чтобы когда у нас будет возможность влиять на процессы в Беларуси, как это было в 2020 году, нас было много. Сегодня же нужно сделать выводы из прошедших событий.

Потому что когда у нас завтра будет демократия, мы должны будем быть готовыми, чтобы не выбрать «второго Лукашенко». Для этого нужно готовиться, чтобы люди разобрались, как эта система создавалась, чтобы на первых выборах мы не голосовали за популистов, лгунов и лукашистов, которые говорят, что они — «демократы». Мы должны быть сильным гражданским обществом уже сегодня.

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