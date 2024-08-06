Литва сократит поток автобусов, которые ездят в Беларусь
- 6.08.2024, 14:03
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У Вильнюса уже есть план.
Между Литвой и Беларусью планируется сократить число автобусных рейсов, заявила в эфире LRT министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
По словам Агне Билотайте, в Литве существует план по сокращению потока автобусов в Беларусь, за него отвечает Минтранс. Ведомство предусмотрело определенные действия.
«Мы в свою очередь закрыли пограничные пункты, что уменьшило потоки, с нашей стороны были предприняты соответствующие действия, которые повлияли на этот процесс», — заявила министр.
Представитель Министерства транспорта Литвы Станисловас Лингис в свою очередь сообщил, что в настоящее время реализуется принятое кабмином Литвы еще в марте решение о сокращении рейсов в Беларусь в два раза.
Он также отметил, что пассажиропоток может увеличиться в связи с запретом Литвы на проезд легковых машин с белорусскими номерами. Однако прогнозировать, как сложится ситуация после вступления в силу запрета, в ведомстве пока не могут.