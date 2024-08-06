Номинацию Харрис на пост президента США поддержали 99% делегатов от Демократической партии 1 6.08.2024, 15:35

Камала Харрис

Голосование проводилось необычным способом.

Вице-президент США Камала Харрис получила поддержку 99% из 4567 делегатов Демократической партии, голосовавших в течение пяти дней по поводу кандидатуры на пост президента страны. Об этом говорится в заявлении Национального комитета партии, сообщает The New York Times.

Голосование проводилось необычным способом, отмечает издание. Это сделали для того, чтобы избежать потенциальных юридических проблем. Секретарь партии Джейсон Рэй должен подтвердить результаты голосования, прежде чем Xаррис и ее кандидат в вице-президенты примут номинацию.

- Как правило, кандидаты выдвигаются во время личного поименного голосования, которое проводится на съезде с большой помпой. Но в этом году партия провела необычное онлайн-голосование, чтобы убедиться, что они успеют это сделать до дедлайнов для печати бюллетеней, — пояснили в NYT.

Харрис, чья мать из Индии, а отец из Ямайки, станет первой чернокожей женщиной и первым человеком южноазиатского происхождения, который будет баллотироваться на пост президента США от большой партии.

2 августа СМИ сообщали, что демократы поддержали кандидатуру Харрис на пост президента США. Конкуренцию ей не смог составить ни один член партии.

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