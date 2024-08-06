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AP: Камала Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

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  • 6.08.2024, 17:05
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AP: Камала Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Им стал губернатор Миннесоты Тим Уолз.

Камала Харрис, баллотирующаяся на пост президента США от Демократической партии, выбрала кандидатом на свой нынешний пост губернатора Миннесоты Тима Уолза, передает агентство Associated Press cо ссылкой на источники.

Ранее 6 августа Харрис официально выдвинули в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США — ее поддержали большинство партийных делегатов.

60-летний Уолз - бывший учитель, который несколько лет прослужил в Армии Национальной гвардии. Губернатором Миннесоты он был избран в 2018 году. Отмечается, он известен прогрессивным подходом к решению вопросов, связанных с правами женщин и изменением климата.

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