В Северной Осетии потребовали запретить призыв коренного населения на войну 6.08.2024, 18:28

Уже переполнены кладбища.

Общественники Северной Осетии хотят добиться от диктатора России Владимира Путина запрета на призыв уроженцев региона на войну с Украиной. Лидеры 12 местных организаций опубликовали открытое обращение к главе республики Сергею Меняйло, в котором потребовали раскрыть потери среди соотечественников на фронте и обратить внимание Путина на «необратимый характер убыли коренного населения».

Письмо выложил руководитель РОО «Круглый стол Алания» Хадзимат Дзанайты. Среди прочих под ним подписался атаман Давид Бадзиев — глава Владикавказского отдела Терского казачьего войска, члены которого воюют в Украине в составе батальона «Терек». Также к обращению присоединились патриотические, трудовые и правозащитные организации.

Общественники требуют от Меняйло объявить недельный траур по погибшим на фронте землякам. По их словам, в Украине были убиты не менее тысячи осетин и жители имеют право об этом знать. Также они считают, что глава региона должен попросить Путина не только ввести запрет на призыв уроженцев республики, но досрочно демобилизовать уже воюющих «с целью сохранения генофонда».

«На фронтах СВО продолжает гибнуть молодежь Осетии, чьими телами уже переполнены кладбища Владикавказа», — подчеркнули общественники.

Также они раскритиковали прошедший во Владикавказе карнавал. По их мнению, в условиях, когда «осетинский народ вымирает прогрессирующими темпами, республика находится в нижней части общероссийского социально-экономического рейтинга», подобного рода «массовые гулянья» недопустимы.

Меняйло обращение не комментировал.

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