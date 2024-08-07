Лукашенко боится даже Минского велосипедного общества 7.08.2024, 19:27

Его ликвидировали.

Информация о ликвидации 6 августа Минским городским судом Минского велосипедного общества появилась в инстаграм-аккаунте инициативы.

Сообщается, что в материалах дела под грифом «для служебного пользования» не было конкретной информации, что именно стало основанием для ликвидации.

Однако же очевидно, что это часть общего процесса принудительной ликвидации некоммерческих организаций, который беспрерывно идет с 2021 года. За это время его жертвами в Беларуси стали более 1000 организаций.

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