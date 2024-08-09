The Guardian: «Красные линии» Путина — только слова 3 9.08.2024, 11:19

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Россия не так сильна, как принято считать.

Прорыв границы в Курской области свидетельствует о том, что «красные линии» Путина - это лишь слова, и что Россия не так сильна, как некоторым кажется.

Как информирует The Guardian, об этом заявила эксперт по Украине и научный сотрудник Королевского колледжа Лондона Джейд МакГлинн.

Она отметила, что немного озадачена относительно военной стратегии ВСУ во время операции на территории России, но как политическая стратегия она была очень успешна.

«Продвижение Украины гораздо больше, чем многие могли предсказать два дня назад. С точки зрения военной стратегии, я все еще немного озадачена. Но что касается политической стратегии, это было очень успешно. Это еще раз доказывает, что «красные линии» Путина только слова, а Россия - не такая сильная, как принято считать», - отметила МакГлинн.

По информации издания, Россия может отомстить Западу и нанести ответный удар, что стало причиной решения президента США Джо Байдена и других лиц ограничить использование западного оружия, такого как истребители F-16, на территории внутри границ Украины. Пока что подтвержденных сообщений об их использовании в наступлении на Курскую область не поступало, хотя со стороны России были некоторые заявления об использовании Украиной бронетехники Stryker и Bradley.

В свою очередь Владимир Зеленский пока прямо не комментирует нападение, хотя в своем обычном вечернем обращении он похвалил украинских военных, которые воюют во «всех местах», где продолжается оборона Украины от полномасштабного вторжения России.

По его словам, важно продолжать уничтожать нашего врага настолько точно, насколько это могут украинские военные, и настолько устойчиво, насколько это способствует общей обороне Украины, и настолько эффективно, насколько это дает результаты».

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