Прорыв в Курской области: HIMARS уничтожил колонну РФ, а до АЭС осталось 20 км 2 9.08.2024, 12:01

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Ситуация развивается динамично.

В ночь на 9 августа в Курской области четыре раза предупреждали о воздушной угрозе, в то время как Минобороны РФ уверяло, что отбили все атаки ВСУ. На карте боевых действий один из «языков» тянется к Курской АЭС, до которой осталось 20 км. Генштаб ВСУ, тем временем, официально не комментирует операцию на территории российского региона, пишет «Фокус».

Вечером 8 августа российское командование заверило граждан, что удачно отбивает прорыв в Курской области. Россияне услышали, что бои происходят на приграничных территориях, а военные ВС РФ воюют с десятками танков, бронемашин и БМП. Кроме того, якобы удалось сбить снаряды HIMARS, которые угрожали колонне военной техники с живой силой. Фокус собрал информацию о ситуации в Курской области по состоянию на утро 9 августа.

Прорыв в Курской области — ситуация 9 августа

Минобороны РФ утром 9 августа заявило, что в течение ночи отразило атаку БПЛА ВСУ. В отчете российского командования указано, что сбили 75 беспилотников, причем над Курской областью — семь. Остальные — над Белгородской (26 шт.), Липецкой (19), Брянской (5), Воронежской (4), Орловской (1), а также над оккупированным Крымом (5) и Черным морем (8). Кроме того, россиянам рассказали, как военные ВС РФ успешно отбили все атаки украинцев и остановили прорыв в Курской области.

Исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов не публиковал детали ситуации в Курской области. В ночь с 8 на 9 августа в течение восьми часов он четыре раза предупреждал местных жителей о «ракетной угрозе».

Тем временем российские милблогеры публикуют неоднозначные объяснения происходящего под Суджой. С одной стороны, они переживают из-за уничтожения российской колонны, которую подставили под удар HIMARS. С другой — рапортуют, что никакие села не захвачены, просто происходит незначительная стрельба. В то же время местное население по непонятным причинам самостоятельно выезжает подальше от границы. Тем временем военкор росСМИ Александр Коц рассказал о визите на линию боев. По его словам, у дороги он видел взорванные машины ВС РФ, которым средства РЭБ не помогли отбиться от FPV-дронов.

Что говорит о Суджу Генштаб ВСУ и украинские аналитики

Генштаб ВСУ в утреннем отчете не упомянул о прорыве в Курской области. Есть информация о двух точках, где произошло наибольшее количество атак ВС РФ: под Покровском — 29, под Лиманом — 24.

Аналитики DeepState утром 9 августа опубликовали первую информацию о прорыве в Курской области. В заметке указано, что в первый день активизации боев ВСУ удалось дойти до поселка Зеленый Путь, подобраться к окраинам города Суджа. В течение 24 часов освободили Свердликово, Дарьино, Олешню. Кроме того, рассказали некоторые подробности событий. Например, в Свердликово россияне сдались без сопротивления, в Алешне — пытались дать бой. В двух точках подразделения РФ окружили, а в Николаево-Дарьино противник даже сумел отбить «первый накат».

Кроме того, аналитики подтвердили атаку HIMARS на колонну российской техники, наполненных российскими солдатами. Событие произошло рядом с селом Октябрьское на полпути от Рыльска до Степановки. На видео можно насчитать с пол десятка машин, которые побитые и сожженные стоят на обочине. Фокус не публикует видео по этическим соображениям.

Ситуация под Курском — карты боев от аналитиков

Аналитики Института изучения войны на карте боевых действий обозначили, что «языки», на которых идут бои, тянутся с двух сторон к Курчатову — городу, рядом с которым расположена Курская АЭС. По состоянию на 9 августа, расстояние до населенного пункта — около 20 км (от Новосергиевки, ориентировочно). OSINT-аналитик Clement Molin опубликовал несколько иную конфигурацию линии соприкосновения, которая заканчивается в районе Малой Лопени и Ольговки.

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